بعد يوم دام.. تهديد أمني جديد قرب مطار العاصمة السريلانكية

قالت الشرطة السريلانكية، اليوم الاثنين، إنها فككت عبوة ناسفة قرب مطار كولومبو الدولي، في وقت متأخر من ليل الأحد، في مؤشر واضح على استمرار التهديدات الأمنية عقب سلسلة تفجيرات استهدفت البلاد في يوم دام أمس.

وقال مصدر في الشرطة، بحسب وكالة فرانس برس، إنّ العبوة الناسفة "منزلية الصنع" وجرى العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، ولكن في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة، وبحسب المتحدث باسم سلاح الجوّ الكابتن جيهان سينيفيرانتي، فإنّ السلطات تعتقد أنّ العبوة الناسفة صنعت محليًّا، بحسب "سكاي نيوز".

وقُتل أكثر من 200 شخص وأصيب ما لا يقل عن 450 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فاخرة في سريلانكا في عيد القيامة في أول هجوم كبير تشهده الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

وبعد ساعات من الهجمات التي قال مسؤولون إن بعضها نفذه انتحاريون، وداهمت قوات الأمن أحد المنازل في العاصمة السريلانكية، واعتقلت سبعة أشخاص في حين سقط ثلاثة من أفرادها قتلى.

وأعلنت الحكومة حظر التجول في كولومبو ليلة البارحة وحجبت شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل بما في ذلك فيس بوك وواتساب، لكن في مؤشر على أن الهجمات قد تثير أعمال عنف، قالت الشرطة مساء الأحد، إن مسجدا في منطقة بوتالوم بشمال غرب البلاد شهد هجوما بقنبلة حارقة كما تعرض متجران يملكهما مسلمون في منطقة كولاتارا في الغرب لهجمات تخريبية.

وأقرت الحكومة بأنها تلقت "معلومات مسبقة" عن احتمال قيام جماعة إسلامية محلية غير معروفة بهجمات على كنائس، لكنها لم تتخذ الإجراءات الكافية حيال ذلك، وقال المتحدث باسم الشرطة روان جوناسيكيرا للصحفيين "إجمالا لدينا معلومات من جميع المستشفيات عن وجود 207 قتلى. وفقا للمعلومات الواردة حتى الآن فإن هناك 450 مصابا في المستشفيات".

استهدفت التفجيرات ثلاث كنائس في مناطق متفرقة بالبلاد وأربعة فنادق في كولومبو. وقال مسؤولون وتقارير لوسائل الإعلام إن 27 قتيلا على الأقل من الأجانب بينهم أشخاص من تركيا والصين والهند وهولندا.

ولم يرد إعلان عن المسؤولية في دولة شهدت حربا استمرت عقودا مع الانفصاليين التاميل حتى عام 2009 كانت تفجيرات القنابل خلالها أمرا شائعا في العاصمة.

وقُتل العشرات في أحد التفجيرات في كنيسة سانت سيباستيان في كاتوابيتيا شمالي كولومبو. وقال جوناسيكيرا إن الشرطة تشتبه في وقوع هجوم انتحاري هناك. وأوضحت صور من الموقع جثثا على الأرض ودماء على المقاعد الخشبية وسقفا مدمرا.

وذكرت تقارير إعلامية أن 25 شخصا قُتلوا أيضا في هجوم على كنيسة إنجيلية في باتيكالوا بالإقليم الشرقي.