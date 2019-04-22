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رؤية «السيسى» وتحركات مصر فى الإقليم

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قصة مذهباتي يرسم علم مصر على وجوه الأطفال خلال الاستفتاء

قصة مذهباتي يرسم علم مصر على وجوه الأطفال خلال الاستفتاء

حالة الطقس اليوم الاثنين 22 - 4 - 2019 في مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الاثنين 22 - 4 - 2019 في مصر والدول العربية

بالصور| سعرها مليون جنيه.. الكشف عن "سيارة الأحلام"

بالصور| سعرها مليون جنيه.. الكشف عن "سيارة الأحلام"

بعد يوم دام.. تهديد أمني جديد قرب مطار العاصمة السريلانكية

بعد يوم دام.. تهديد أمني جديد قرب مطار العاصمة السريلانكية

الأمواج تلقي سلحفاة ضخمة ميتة على شاطئ رفح

الأمواج تلقي سلحفاة ضخمة ميتة على شاطئ رفح

اعتقال 13 مشتبها في تفجيرات سريلانكا

اعتقال 13 مشتبها في تفجيرات سريلانكا

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مشاركة واسعة لكبار السن في "استفتاء المستقبل" باليوم الثاني.. "علشان بلدنا وأولادنا"

"الوطن" أمام مقر الإخوان المهجور.. وجيران "الجماعة": شاركنا بالاستفتاء

"الوطن" أمام مقر الإخوان المهجور.. وجيران "الجماعة": شاركنا بالاستفتاء

بعد تسديده ضربة الجزاء.. ميلنر يحرم محمد صلاح من 3 أرقام قياسية

بعد تسديده ضربة الجزاء.. ميلنر يحرم محمد صلاح من 3 أرقام قياسية

قبل دخول رمضان.. أبرز 5 أماكن لشراء الفوانيس

قبل دخول رمضان.. أبرز 5 أماكن لشراء الفوانيس

للاستفتاء شعب يحميه: تزايد الإقبال فى اليوم الثانى.. و«الوطنية» تُلغى راحة القضاة.. وتؤكد: المرأة تتقدم الصفوف.. والأقباط فى «أحد السعف»: «العيد بقى عيدين»

للاستفتاء شعب يحميه: تزايد الإقبال فى اليوم الثانى.. و«الوطنية» تُلغى راحة القضاة.. وتؤكد: المرأة تتقدم الصفوف.. والأقباط فى «أحد السعف»: «العيد بقى عيدين»

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أسر الشهداء فى اللجان: «حق ولادنا رجع»

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