فيديو| في عيد ميلادها.. سماح أنور صاحبة الظهور المميز بالسينما

رغم ملامحها البريئة اشتهرت بأفلام الحركة، وتعتبر واحدة من أبرز فنانات جيلها اللاتي قدمن أفلام "الأكشن" في السينما المصرية، سماح أنور، التي أجادت أيضًا أداء أدوار الكوميديا والتراجيديا والرومانسية.

قدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة أمام كبار نجوم الفن المصري، تنوعت ما بين السينما والمسرح والمسلسلات التليفزيونية، وكانت في ذروة نجاحها وتألقها بثمانينيات القرن الماضي، وفي عيد ميلاد سماح أنور الذي يوافق اليوم، 22 أبريل، تستعرض "الوطن" باقة من أبرز الأفلام السينمائية التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

بيت القاصرات - 1984

يعتبر فيلم "بيت القاصرات" من أول الأفلام التي ناقشت قضية أطفال الشوارع، وجسدت سماح أنور شخصية "نعيمة" التي تعيش داخل دار رعاية الأحداث وتواجه العديد من المشاكل، قدم دور البطولة أمام سماح أنور الفنان الكبير محمود عبد العزيز، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج أحمد فؤاد.

الليلة الموعودة - 1984

في نفس العام قدمت الفنانة سماح أنور فيلم "الليلة الموعودة" أمام عدد كبير من النجوم "أحمد زكي، فريد شوقي، كريمة مختار، نجوى فؤاد"، وجسدت سماح أنور في الفيلم شخصية "لواحظ" الفتاة الساذجة التي تقع في حب "فتحي" الذي جسد شخصيته أحمد زكي، الفيلم من تأليف محمد عبد الحليم عبد الله وكتب السيناريو والحوار شريف المنياوي ومحمد أبو يوسف ومن إخراج يحيي العلمي.

رجل بسبع أرواح - 1987

قدمت سماح أنور أمام الفنان محمد صبحي، بطولة فيلم "رجل بسبع أرواح" وجسدت شخصية "مها" الفتاة التي تقف بجانب شاب فقد الذاكرة بعد أن أنقذها من يد بعض المجرمين، الفيلم من بطولة "جميل راتب، حسين الشربيني، أحمد خميس، ممدوح وافي" والفيلم من تأليف وإخراج مدحت السباعي.

السجينتان - 1988

يتناول الفيلم قصة سجينتان بعد هروبهما والاختفاء بأحد الأراضي الزراعية وكل منهما تروي للأخرى سبب دخولها السجن، جسدت سماح أنور في الفيلم شخصية "ليلى" والفيلم من بطولة "إلهام شاهين، يوسف شعبان" ويعتبر هذا الفيلم بداية تقديم الفنانة سماح أنور لنوعية أفلام الحركة في السينما، حيث كانت تؤدي دور فتاة تعمل داخل السيرك، الفيلم من تأليف رجاء يوسف وإخراج أحمد النحاس.

حالة تلبس - 1988

واحد من أشهر أفلام الفنانة سماح أنور خلال مسيرتها الفنية، ويعتبر أول أفلام الحركة الذي تقوم ببطولته فتاة، الفيلم يتناول حياة "غادة ضابطة الشرطة" والتي تجسد شخصيتها سماح أنور ويقع أخيها فريسة لأصدقاء السوء ويموت نتيجة تناوله جرعة كبيرة من المخدرات، وتدور أحداث الفيلم حول "غادة" التي تبحث عن العصابة التي تسببت في مقتل أخيها، الفيلم من بطولة "أحمد عبد العزيز، جميل راتب، سعاد حسين، غسان مطر"، الفيلم من تأليف أنور عبد الله ومن إخراج هنري بركات.

جنينة الأسماك - 2008

كانت آخر مشاركات الفنانة سماح أنور السينمائية مع المخرج يسري نصرالله، بفيلم "جنينة الأسماك" وجسدت في الفيلم شخصية "مارجريت" وبالرغم من ظهورها بالفيلم كان كضيفة شرف إلا أنها استطاعت أن تجسد المشهد بمصداقية حقيقية تنم عن موهبتها الفريدة.