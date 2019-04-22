أعرب السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن تعازيه لعائلات ضحايا التفجيرات التي شهدتها سريلانكا أمس، وذلك في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

كما أعرب جوتيريش، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، عن غضبه الشديد إزاء هذه الهجمات التي وصفها بـ "الإرهابية" واستهدفت عدة كنائس وفنادق في يوم مقدس للمسيحيين في جميع أنحاء العالم.

وقال السكرتير العام للأمم المتحدة، إنه يأمل في أن يتم تقديم الجناة والمتورطين في هذه الهجمات إلى العدالة بسرعة، وأكد على دعم المنظمة الدولية وتضامنها مع سريلانكا في هذه اللحظات الصعبة.

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت سريلانكا أمس الأحد وأسفرت حتى الآن عن مقتل 290 شخصا وإصابة 500 آخرين بجروح، وأعلنت الحكومة حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل في أعقاب هذه التفجيرات.