أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، أن غرفة عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 بأسوان، لم تتلقى أي بلاغات عن تأخر في فتح اللجان، أو في وصول القضاة المشرفين على لجان الاستفتاء بداوائر المحافظة منذ بداية التصويت في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء.

وتجرى عملية الاستفتاء على الدستور في أسوان داخل 252 لجنة فرعية مقسمين على 230 مركزا انتخابيا، وعدد من يحق لهم التصويت بجميع المراكز والمدن يبلغ 974 ألفا و972 ناخبا وناخبة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.