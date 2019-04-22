انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «EGX30» بنسبة 0.17% ليفتح عند مستوى 14813.08 نقطة في مستهل جلسة تداولات اليوم، وانخفض مؤشر «EGX50» بنسبة 0.22% ليفتح عند مستوى 2297.07 نقطة.

وانخفض مؤشر «EGX70» للأسهم المتوسطة بنسبة 0.01% ليفتح عند مستوى 654.57 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX100» بنسبة 0.05% ليفتح عند مستوى 1671.52 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX30» المحاكي لصناديق الاستثمار بنسبة 0.22% ليفتح عند مستوى 18607.66 نقطة.

وسجلت السوق قيم تداولات بلغت 7.056 مليون جنيه، من خلال تداول 2.576 مليون سهم، بتنفيذ 397 عملية بيع وشراء بعد أن تم التداول على 61 شركة مقيدة، ارتفع منها 14 سهمًا، وتراجعت أسعار4 سهمًا في حين لم تتغير أسعار 43 سهمًا آخر، ليستقر رأس المال السوقي عند 804.674 مليار جنيه.

واتجه صافي تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، مسجلين 70.603 ألف جنيه، و1.854 مليون جنيه على التوالي، وبنسبة استحواذ 3.9% و16.76% من عمليات البيع والشراء على التوالي، بينما اتجه صافي تعاملات المصريين نحو الشراء مسجلين 1.924 مليون جنيه بنسبة استحواذ 79.34%.

وقام الأفراد بتنفيذ 64.91% من التداولات اتجهت جميعها نحو البيع، ونفذت المؤسسات 35.08% من التداولات، اتجهت جميعها نحو الشراء، باستثناء الأجانب اتجهوا نحو البيع بقيمة 1.814 مليون جنيه.