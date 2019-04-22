"الوطنية للانتخابات": ممنوع على قضاة اللجان إعلان نتائج الاستفتاء

قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه بمجرد إغلاق اللجان مساء اليوم، يبدأ القضاة حصر الأوراق المسلمة له، وأوراق الذين أدلوا بأصواتهم، والأوراق التي لم تستعمل، وبعد ذلك يبدأ حصر الأصوات الصحيحة والباطلة ويحرر محضرا بذلك، ثم يتجه بالأوراق إلى اللجنة العامة، على أن ترسل بعد ذلك إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية.

وأضاف الشريف خلال مدخلة هاتفية مع أحمد موسي على قناة "صدى البلد"، أنّ وسائل الإعلام المختلفة من حقها أنّ تتواجد وتتابع عملية الفرز والحصر، لكن غير مسموح أنّ تعلن وسائل الإعلام الأرقام، وأنّ القضاة في اللجان الفرعية أو العامة غير مسموح لهم إعلان أي نتائج.

وتوقع نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إعلان النتائج الرسمية بعد وصول آخر محاضر لعملية الاستفتاء في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثاني أيام التصويت بالداخل، والذي يستمر لثلاثة أيام.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى طبع بطاقات التصويت بعدد مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء 15 ألفا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرا إلى أن هناك 4015 قاضيا احتياطيا سيتم الدفع بهم في حالة الطوارئ، ويقدر عدد اللجان العامة بـ 368 لجنة، والفرعية بـ13 ألفا و919 لجنة.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.