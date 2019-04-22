مدبولى يؤكد دعم مصر الكامل لمجلس البورصات العربية

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رئيس وأعضاء اتحاد البورصات العربية، بحضور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وناندينى سوكومار الرئيسة التنفيذية لاتحاد البورصات العالمية. وحضر اللقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع يأتي فى إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على الالتقاء برؤساء البورصات العربية خلال تواجدهم بالقاهرة لحضور اجتماعات "المؤتمر العاشر لاتحاد البورصات العربية"، وذلك من أجل التأكيد على دعم مصر لجهود التعاون والتكامل بين البورصات العربية، بما يسهم فى تعزيز جهود التنمية فى المنطقة العربية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين البورصات العربية، لا سيما فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه البورصات وأسواق المال فى الاقتصاد العالمى. ورحب رئيس الوزراء بانتقال رئاسة الاتحاد إلى مصر خلال الاجتماعات الجارية، موجهاً الشكر لرئيس اتحاد بورصات أبو ظبى على الجهود التى بذلها خلال فترة رئاسته للاتحاد.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس وأعضاء اتحاد البورصات العربية وجّهوا الشكر للحكومة المصرية على استضافتها اجتماعات المؤتمر العاشر للاتحاد، معربين عن ثقتهم فى أن رئاسة مصر سوف تشهد مزيداً من التعاون والتنسيق بين البورصات وأسواق المال العربية، لا سيما فيما يخص أهمية العمل على وضع نظام تداول إلكتروني بين البورصات العربية، وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بالبورصات، وكذا آليات تسوية المنازعات. وشدّد رؤساء البورصات العربية على دعمهم الكامل لمبادرات تحقيق التكامل بين أسواق المال العربية.

وأكد محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من الجهود من أجل دراسة إجراءات القيد بين البورصات، وتوحيد وتبسيط عمليات القيد، بما يخدم أهداف تحقيق التكامل بين البورصات العربية، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.