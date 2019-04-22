رئيس "بني سويف": 1219 باحثا اجتازوا اختبارا أكاديميا للغة الإنجليزية

أعلن الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتياز 1219 باحثا من طلاب الدراسات العليا في كليات الجامعة، الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية، من خلال 50 اختبارًا، كان ذلك خلال رئاسته لمجلس إدارة مركز اللغات والترجمة رقم (4) المنعقد صباح اليوم، بحضور نواب رئيس الجامعة، ومدير وحدة الجودة، وعميد كلية الألسن، والمدير التنفيذي للمركز.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ المركز خلال العام الماضي عقد 8 اختبارات في اللغة الإنجليزية، حضرها ما يزيد عن 127 باحثا، تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية الأساسية لاجتياز الاختبار، لافتًا إلى أنّ الاختبارات بنظام التصحيح الإلكتروني، وتظهر نتيجة الاختبار في اليوم التالي، معلنًا تنفيذ 10 استبيانات لاستطلاع آراء المتقدمين للاختبار.

يذكر أنّ الاختبار الأكاديمي للغة الإنجليزية بمركز اللغات والترجمة بديلا عن اختبار التويفل كشرط للتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه، وفقًا لقرار مجلس الجامعة.