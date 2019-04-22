تعقد شركة الذهب المنتجة لمسلسل "مملكة الغجر"، مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس المقبل، للإعلان عن تفاصيل العمل، بحضور رؤساء النقابات الفنية الثلاث السينمائية والتمثيلية والموسيقية، وصناع العمل وجميع أبطاله،حسب بيان أصدرته اليوم.

مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.