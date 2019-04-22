توافد أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بجامعة المنيا، بمقار لجان الاستفتاء بمحافظة المنيا لليوم الثالث على التوالي، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ووفرت الجامعة أتوبيسات لنقلهم بمقار لجانهم للإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى منحهم نصف يوم عمل بالتبادل، وذلك حتى نهاية الاستفتاء في يومه الثالث.

وكان الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة وجه عمداء الكليات بمراعاة تخفيف الجدول الدراسي المطبق على الطلاب بكافة الفرق الدراسية خلال أيام الاستفتاء لتمكين الطلاب من المشاركة، إلى جانب قيام اتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع فريق "طلاب من أجل مصر"، بمواصلة دعوة زملائهم الطلاب، وحثهم على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقوقهم السياسية في التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.