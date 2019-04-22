"الأطباء البيطريين" تشرح خطورة أنفلونزا الكلاب.. وتنفي ظهور أي إصابات

قال شريف الددين فيصل، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن أنفلونزا الكلاب كان ظهورها الأول في 2004 في ولاية فلوريدا الأمريكية، مبينا أنها نوع من أنواع الأنفلونزا "A-H3N-A" شديد العدوى، ومن الممكن أن تتسبب في وفاة الكلاب بنسبة 40%.

وأضاف "فيصل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن بعض علماء كوريا الجنوبية بقيادة عالم اسمه "سونج"، وبعض علماء أمريكا وبريطانيا اكتشفوا أن هذا النوع من الفيروس بإمكانه الاتحاد مع فيروس أنفلونزا الطيور وفيروس أنفلونزا الخنازير ويؤدي لنوع من أنواع الفيروسات اسمه "civmv"، وهو الأمر الذي يتسبب في عدوى للبشر.

وتابع "فيصل"، "الفيروس بيكون شرس جدا، وحالات الوفاة بسببه كبيرة جدا، ولكن إلى الآن لم تسجل بسبه أي حالة، وكل ما يثار عبارة عن تحذيرات بإمكانية حدوثه".