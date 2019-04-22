قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن قواته أصبحت على بعد 10 كلم عن مركز العاصمة طرابلس.

جاء ذلك، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها.