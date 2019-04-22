التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، السفير كارين كريكوريان، سفير دولة أرمينيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الفكرية والفنية بين البلدين.

وأشارت عبد الدايم، إلى قوة العلاقات بين مصر وأرمينيا، مؤكدة أنه تم الاتفاق على إقامة أسبوع ثقافي مصري فى أرمينيا، يضم العديد من الفعاليات المتنوعة التى تعكس أشكال الحراك الإبداعى فى المجتمعين.

وامتد الحوار إلى إعداد بروتوكول للتعاون فى مجال المكتبات والترجمة، لنشر مختلف ألوان التوجهات الفكرية البناءة بين أبناء الدولتين.

من جانبه، ثمَّن سفير أرمينيا، دور مصر الريادى فى الحركة التنويرية على مر التاريخ، باعتبارها أقدم حضارات الأرض، مشيرا إلى دور الثقافة والفنون في مد جسور التواصل بين الشعوب.

وأشاد "كريكوريان" بالأنشطة الإبداعية المكثفة التي تشهدها مصر حاليا.