أدلت الإعلامية سماح عمار، مقدمة البرامج الرياضية بفضائية "النيل للرياضة"، وعضو مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في اللجنة رقم 21 بمدرسة الشهيد محمد أشرف عبدالفتاح التجريبية بمدينة نصر.

وأكدت عضو مجلس إدارة المقاصة، حرصها على المشاركة لممارسة حقها الديمقراطي بجانب دورها في المنظومة الرياضية التي تساهم في دعم بلدها امام العالم ضد حملات التشوية من المغرضين، وأعلنت موافقتها على التعديلات الدستورية، في ظل المزايا والمكاسب للمرأة المصرية، واستكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات التي تعيشها مصر في الوقت الحالي، وحالة الأمن والأمان التي ينعم بها الشعب ويشعر بها كل المواطنين.

وأوضحت أن مجلس إدارة مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، كان حريصا على دعم الديمقراطية وتأييد التعديلات الدستورية، وحث المواطنين على المشاركة بفعالية وإيجابية، لدعم مسيرة الإنجازات التي تحققت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.