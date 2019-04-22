استقبل مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبدالله فرماجو رئيس الصومال، في زيارة للقاهرة، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في قمة مع الرئيس السيسي وعدد من الرؤساء الأفارقة.

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن القاهرة تستضيف اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي، ومن المقرر أن يستضيف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة الرئيس إدريس ديبي رئيس تشاد، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي، والرئيس بول كاجامي رئيس رواندا، والرئيس ساسو نيجسو رئيس الكونجو، والرئيس عبد الله فرماجو رئيس الصومال، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، فضلا عن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكذلك دميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الاثيوبي، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية.