مسيرات داعمة للتعديلات الدستورية، شهدتها مختلف المحافظات اليوم، رفع المشاركون فيها لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية وأخرى تحض الأهالى على المشاركة فى الاستفتاء حفاظاً على الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية، من بنية تحتية ومشروعات قومية ضخمة، وحرصاً على مستقبل الأجيال القادمة، فضلاً عن مباشرة حقوقهم الدستورية.

أئمة المساجد يهتفون "تحيا مصر" فى شوارع كفر الشيخ.. ومسيرة لمديرية أوقاف الدقهلية

فى كفر الشيخ، قاد الشيخ سعد الفقى، وكيل وزارة الأوقاف، مسيرة للأئمة والموظفين، استكمالاً لدورهم فى حث الناخبين على المشاركة الفاعلة، وانطلقت المسيرة من قرية «ابشان» التابعة لمركز بيلا، وطافت جميع شوارع القرية، ومرت بلجان الاقتراع فى مدارس «حافظ إبراهيم الابتدائية، الثانوية بنات، الحرية الابتدائية، وابشان الابتدائية الجديدة» وردد المشاركون هتاف: «تحيا مصر».

وفى الدقهلية، تقدم المحافظ، الدكتور كمال شاروبيم، مسيرة حاشدة لأئمة وقيادات الأوقاف، انطلقت من ديوان عام المحافظة إلى مسجد النصر، وردد المشاركون الشعارات الوطنية ورفعوا الأعلام، وقال «شاروبيم» إن هذه الروح الوطنية ليست غريبة على علماء الدين وهم شركاء فى كل الثورات التى شهدتها مصر، كما أنهم شركاء فى إرساء القيم النبيلة والأخلاق الحميدة، ودعا المحافظ جموع المصريين إلى النزول للجان الاقتراع والتصويت فى الاستفتاء دعماً لاستقرار الوطن وحفاظاً على المكتسبات التى تحققت خلال الفترة الماضية.

وفى الغربية، نظم فرع المجلس القومى للمرأة عدة مسيرات حاشدة إلى اللجان الانتخابية للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية بقرى المحافظة، وأكدت الدكتورة صفاء مرعى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالغربية، أن الفرع نفذ حملات لطرق الأبواب بمراكز المحافظة قبل عملية الاقتراع بهدف التوعية السياسية للمرأة الريفية، بالإضافة إلى سلسلة من الندوات بالمدن وبالمقر لحث جميع فئات المجتمع على المشاركة فى هذا الاستحقاق الانتخابى، وحرص الفرع على تنظيم مسيرات حاشدة بعدد من القرى لحث الأهالى على المشاركة فى الاستفتاء.

ونظم العشرات من معلمى الأقصر وأعضاء نقابة المعلمين مسيرة رفعوا خلالها لافتات مؤيدة للتعديلات وطالبوا أهالى المحافظة بالخروج والمشاركة فى الاستفتاء، وتفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عدداً من المراكز الانتخابية داخل مدينة الأقصر، للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.