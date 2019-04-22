عمرو أديب: "أظن إعلان نتيجة الاستفتاء بكرة أو بعده"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتهى من أكثر من ساعة، بل وانتهت بعض اللجان الانتخابية حاليًا من فرز الصناديق الانتخابية وتُدون المحاضر في الوقت الحالي، مضيفًا: "لو هنقارن بين حضور المواطنين للجان هنلاقي الثلاثة أيام زي بعض أو قريبين جدًا من بعض".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن أكثر اللجان من حيث الكُتل التصويتية هي لجان الوافدين، مستطردًا: "أظن بكرة أو بعده بالكتير أوي ممكن نسمع نتيجة الاستفتاء".

وأكد الإعلامي، أنه يرى من وجهة نظرة الشخصية أن نسبة "لأ" في نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية لن يكون تافهًا، بل سيكون عددًا مُحترمًا على حد قوله، مستطردًا: "أنا مش بقول هيبقى أكتر من نعم، بس أنا بقول مش هيبقى نسبة تافهة، مش هيبقى 3% أو 4%، وده شيء حلو".

وبدأت عمليات الفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.