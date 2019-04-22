قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت منذ تنفيذ خطة الانتشار لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور اعتبارًا من يوم الخميس الماضي على إصدار تعليمات واضحة لقوات التأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم، للتعبير عن آرائهم بكل حرية مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "الرفاعي"، خلال بيان الثاني بشأن تأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة أعطت تعليمات بمجابهة أي تهديدات من شأنها تهديد عملية الاستفتاء على الدستور وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة في محيط اللجان بكافة محافظات الجمهورية فضلًا عن تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والمجرى الملاحي لقناة السويس والأهداف الحيوية والمنشآت الهامة بأي تهديدات تضر بالأمن القومي المصري.

وأكد أن هناك تنسيق كامل بين القوات المسلحة المصرية والداخلية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة، بجميع محافظات الجمهورية، واعتبارا من الساعات الأولى لانطلاق علمية الاستفتاء على الدستور وحتى نهاية اليوم الثالث لم تتلق مراكز العمليات أي بلاغات تعيق عملية الاستفتاء، مؤكدًا أنه يجري تأمين لجان الفرز في جميع المحافظات المصرية، ونقل الصناديق الخاصة بالأصوات للجان الفرعية واللجان الرئيسية، بالإضافة للجان في المناطق النائية بواسطة المجهود الجوي المخصص.

وتابع: "تتوجه القيادة العامة للقوات المسلحة بالشكر والتقدير لجميع المواطنين على المظهر المشرف خلال أيام الاستفتاء، ودعم عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة".

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.