قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير من الخدمات للفلاحين، موضحًا: "الرئيس هدية من ربنا، هو مش بياخد حاجة يحطها في جيبه، وكل الإصلاحات اللي اتعملت كبيرة ومكنتش ينفع تتعمل في هذه الفترة القصيرة".

وأضاف أبوصدام، خلال حواره بفضائية "المحور"، متحدثًا عن مد الفترة الرئاسية في التعديلات الدستورية: "إزاي يبقى عضو مجلس نواب مدته 5 سنين والرئيس مدته 4؟".

وتابع: "السيسي سعَّر محصول القصب من أجل إرضاء الفلاح، وهذا لم يحدث في أي دولة في العالم، وهذا أعطى دفعة معنوية كبيرة للفلاحين".

وأوضح أبو صدام: "الرئيس معجزة العصر وغير وجهة النظرة لكرسي الرئاسي وخلى الرئيس موظف في الدولة واستقبل عددًا من المواطنين من البسطاء مثل ومش كل 4 سنين هنجيب واحد زيه.. المفروض نحافظ عليه".

وبدأت عمليات الفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.