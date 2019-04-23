قال محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، إن لقاء رؤساء البورصات العربية، أمس الاثنين، مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان من أجل التطوير الجديد في البورصة بصفة عامة، موضحًا أنه كان هناك أجندة طيبة تم استعراضها مع رئيس الوزراء.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن مصطفى مدبولي استمع للأجندة بسعة صدر وبشكل جيد، وتم مناقشة فوز مصر برئاسة اتحاد البورصات العربية لمدة أربع سنوات.

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أنه تم خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية مناقشة عملية التطوير الممنهجة لإعادة رسم الأدوار الهامة في أسواق المال، والعمل على جذب فئات جديدة من الشباب من أجل عملية الاستثمار، مشيرًا إلى أن وزير المالية حضر الاجتماع أيضًا.

وأكد أن الجيل الجديد هو أحد الفئات المستهدفة في عملية التطوير الجديدة في البورصات العربية، لافتا إلى أن هناك تحسنًا في البورصة المصرية خلال الأيام الماضية.