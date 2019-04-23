إسراء عبدالفتاح: "مبحبش المية مستحيل أشربها.. بتعب منها"

استضافت الفنانة إسعاد يونس، الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، خلال حلقة الإثنين من برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت "عبدالفتاح"، إنها لا تحب شٌرب الماء: "مبحبهاش خالص مبقدرش أشربها بتعب منها ومبحبهاش".

وتابعت: "طعمها وحش قوي ووحشة قوي وتقيلة كده وغريبة ومبحبهاش"، مؤكدة أنها تتناول المياه الغازية بدلًا من المياه العادية، "مبحبش المية أبدًا ومستحيل أشربها ولو شربتها بتعب".

وأكدت أنها لا تتناول الشاي أو القهوة وتكتفي بتناول الخرشوف.

زوجها الفنان حمدي الميرغني، قال إنه ظل لفترة يقنعها أن "تتناول الدواء بالمياه بدلًا من المياه الغازية لكنه فشل في ذلك"، مؤكدًا أنها أدمنت تناول "الخرشوف" ولا تشرب الماء إطلاقًا.