نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو يظهر فيه الكثير من الأطفال يحاولون القفز من فوق الأسوار لدخول المدرسة لتواجده فيها أثناء تصويره مسلسل "زلزال"، والذي من المفترض أن يُعرض خلال شهر رمضان المقبل.

وعلق "رمضان"، على الفيديو، الذي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وانا بصور مسلسل #زلزال في مدرسة السعيدية الثانوية.. كنت لأول مرة أشوف طلبة بتنط السور علشان تدخل المدرسة!، ملحوظة: مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية مدرستي وأفتخر جمهوري العشق ربنا يوفقهم في دراستهم وحياتهم".

ويظهر في الفيديو محمد رمضان وهو داخل المدرسة ويلتف حوله عدد كبير من الأطفال، وهو بجوار سور المدرسة، والأطفال تحاول القفز من فوق السور للدخول والتقاط بعض الصور معه.