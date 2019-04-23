أعلن إبراهيم العساف وزير الخارجية السعودي عن ترحيب الرياض، بقرار واشنطن وقف الإعفاءات للدول المستوردة للنفط الإيرانين.

كما أكد أن هذه الخطوة لأزمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياسته المزعزعة للاستقرار، وذلك حسبما أفادت"سكاى نيوز عربية".