قال الإعلامي عمرو أديب، إن تنظيم "داعش" الإرهابي، حاول الهجوم على نقطة شرطة في المملكة العربية السعودية، ولكن استطاعت الأجهزة الأمنية هناك التصدي لتلك العناصر وتصفيتها في الحال وكان عددهم أربعة أشخاص، موضحًا أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الحادث الإرهابي.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أن العناصر الإرهابية دائما ما تستهدف دول عربية مثل تونس ومصر والعراق والسعودية، مؤكدًا أن هذه العناصر الإرهابية الإجرامية خرجت من جحورها وانتشرت حول العالم. وتابع: "منعرفش داعش دي جاتلنا من أي داهية، مفيش أسود من كدة".