بدأت قناة "القاهرة والناس" طرح مجموعة من البروموهات الدعائية للموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة"، الذي تُقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمُقرر عرضه ضمن الخريطة البرامجية الجديدة الخاصة بالقناة في شهر رمضان المُقبل.

وتحل ياسمين الخطيب، ضيفة على إحدى حلقات البرنامج، والتي تتحدث عن الجدل الذي صنعته مؤخرًا، وزواجهًا من المُخرج خالد يوسف، وعلاقة الصداقة التي تجمعها مع الإعلامي تامر أمين.

كما يحل الفنان ماجد المصري، ضيفًا على إحدى الحلقات أيضًا، والذي يتحدث عن علاقته بأسرته، وارتداء ابنته للحجاب، وأبرز الأزمات التي أثارت جدلًا في حياته، وتعاونه مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "زلزل".

وتستضيف "بسمة" في "شيخ الحارة" مجموعة من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع، منهم الفنان فيفي عبده، والمحامي سمير صبري.

"شيخ الحارة"، تُقدمه بسمة وهبة، عبر قناة "القاهرة والناس"، منذ رمضان 2017، وتعتمد على محاورة الضيوف الذين أثاروا جدلًا واسعًا بسبب تصريحاتهم وقضاياهم المختلفة، وتكشف أسرارا عن حياتهم الخاصة.