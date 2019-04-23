في السابعة من مساء اليوم، المصريون على موعد مع متابعة اهتماماتهم المختلفة، فالمنشغلين بالشأن العام سيتابعون نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والباحثون عن عروض السلع الغذائية يشاهدون منتجات معرض أهلا رمضان، ومحبي الرياضة ينتظرون المتربع على قمة الدوري، وفي الجانب الثقافي يعلن الفائز بـ"البوكر العربية".

إعلان نتيجة الاستفتاء

بعد 22 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي حددت له السابعة من مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي للهيئة، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في مقر الهيئة العامة للاستعلامات.

مباراة قمة الدوري الفاصلة

في الثامنة من مساء اليوم، يستضيف استاد الدفاع الجوي، مباراة فاصلة على قمة الدوري المصري بين نادي بيراميدز والزمالك، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ26، إذ يدخل الفريق الأبيض المواجهة الصعبة وهو مقبل من فوز على حساب الإسماعيلي بهدفين دون رد، ويحتل قبل اللقاء صدارة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز صاحب الرصيد ذاته، والموجود في المركز الثاني قبل الأحمر.

سوبر ماركت أهلًا رمضان

وفي السابعة أيضًا، تتجه أنظار المصريين لمتابعة افتتاح المعرض الرئيسي لـ"سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بينما يفتح أبوابه للجمهور في اليوم التالي من الـ10 صباحًا وحتى الـ9 مساءً يوميًا.

الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"

ولمتابعي الثقافة العربية، يعلن مساء اليوم، اسم الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، في احتفالية تقام بفندق الفيرمونت باب البحر أبوظبي، إذ وصلت 6 روايات للقائمة القصيرة بينهم رواية "الوصايا" للكاتب المصري عادل عصمت.