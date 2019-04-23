نتيجة الاستفتاء ويوم الأرض.. أبرز تريندات "جوجل"

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نتيجة الاستفتاء

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بكثرة المشاركين في الاستفتاء على تعديلات الدستور خلال أيامه الثلاثة، موضحًا أن الشعب المصري أخذ بثأر جميع الشهداء بنزوله بكثافة أمام اللجان.

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن خروج الشعب المصري للمشاركة في الاستفتاء أبلغ رد على السموم التي تُبث والأكاذيب وحملات التشكيك من الخارج.

بعد انتهاء الاستفتاء.. مصطفى بكري: الشعب ثأر لجميع الشهداء

قال حسام الخولي، أمين عام حزب "مستقبل وطن"، إن الإقبال الشعبي على استفتاء تعديلات الدستور كان غير عادي، وأدى لحالة من الرعب داخل جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "المحور"، ضمن التغطية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن الإقبال على الاستفتاء أعطى إيحاء للعالم بأن الشعب المصري واع بصورة كبيرة، ويعمل على استكمال الاستقرار.

"مستقبل وطن": الإقبال الشعبي على الاستفتاء أصاب الإخوان بالرعب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان الإرهابية عندما أيقنت فشلها بعد مشاركة كثيفة من المواطنين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يروجون الآن شائعتين متضادتين، متابعا: "الأولى بتقول إن الدولة حشدت الناس غصب عنها وزقت الناس للجان غصب، والثانية بتقول إن الناس منزلتش".

عمرو أديب يكشف مؤامرة الإخوان الجديدة بعد انتهاء الاستفتاء

قال الباحث إسلام بحيري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُعد الضامن لاستمرار تيار إصلاح التراث الديني، إضافة لمدنية الدولة، موضحًا أن عصر النهضة الأوروبية جاء بالفرض، سواء أقتنع المواطن من عدمه، ويكفي كوته المرأة الذي سيجعل انتخابها في مجلس النواب فرض على المواطن حتى يشعر بأهميتها.

إسلام بحيري: السيسي الضامن لمدنية الدولة واستمرار إصلاح التراث الديني

قال علاء عابد عضو مجلس النواب، إن فكرة التعديلات الدستورية بدأت بعد اكتشاف بعض العيوب في دستور 2014، ومن ثم جاء 155 نائبا اقترحوا التعديلات، من ثم اتخذت إجراءتها حتى وصلت إلى مرحلة الاستفتاء.

علاء عابد: فكرة التعديلات الدستورية جاءت بعد اكتشاف عيوب في دستور 2014

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية بالبرلمان، إن 6 سنوات هي الفترة الطبيعية لرئاسة الجمهورية.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر على شاشة "الحياة": "لقينا إن عضو مجلس النواب مدته 5 سنوات وعضو المجلس المحلي مدته 4 سنوات، طب إزاي رئيس الجمهورية اللي بيضع استراتيجديات على المدى البعيد مدته 4 سنوات فقط".

ائتلاف دعم مصر: 6 سنوات هي الفترة الطبيعية لرئاسة الجمهورية

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت منذ تنفيذ خطة الانتشار لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور اعتبارًا من يوم الخميس الماضي على إصدار تعليمات واضحة لقوات التأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم، للتعبير عن آرائهم بكل حرية مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

المتحدث العسكري: لم نتلق أي شكاوى طوال الاستفتاء.. ونشكر المصريين

يوم الأرض

احتفل سكان الكوكب بيوم الأرض، اليوم 22 أبريل، وركز احتفال هذا العام على "حماية أنواعنا"، وهي مبادرة للفت الانتباه إلى الانقراض السريع للأنواع في عالمنا اليوم.

ويرتبط انقراضنا ارتباطا مباشرا بالأنشطة البشرية التي تشمل التغيرات المناخية وإزالة الغابات وفقدان الموائل والاتجار غير المشروع والصيد الجائر، والزراعة غير المستدامة والتلوث والمبيدات الحشرية.

وبالصدفة البحتة، ضرب الأرض زلزالان في اليوم الذي يحتفل فيه الكوكب بيوم الأرض العالمي، الذي يهدف إلى تشجيع الناس في جميع أنحاء العالم على أن يكونوا أكثر صداقة للبيئة ونشر الوعي والاهتمام بكوكب الأرض.

في "يوم الأرض".. زلزالان يضربان بلدين ويتسببان في سقوط ضحايا

قال الدكتور حسين أباظة كبير مستشاري وزارة البيئة، أن أبعاد التنمية المستدامة 3 هي "الاجتماعي والاقتصادي والبيئي"، وإنه كثيرا ما يحدث صعوبة في دمج الثلاثة أبعاد، لأنه يرجع إلى سوء تدبير والهدر البيئي، وهذا ما يجب أن يتعامل معه الشباب بداية من الاستمثمار في المخلفات والطاقات المتجددة مع ترشيد استخدام الموارد، ما ينعكس على السعر النهائي وخلق مجال اقتصادي وفرص عمل جديدة.

مستشار "البيئة" باحتفالية يوم الأرض: مخلفات الخنازير أخصب أنواع السماد

ما بين التلوث والإرهاب تعاني الأرض وساكنها في اليوم العالمي المخصص تحت عنوان "أمنا الأرض"، فمنذ 10 أعوام تحتفي الأمم المتحدة بيوم الأرض، الذي يوافق 22 أبريل ليواكب حادث إرهابي أليم خلّف مئات الضحايا في سريلانكا من جهة، وتحذيرات من تصاعد أخطار تغير المناخ من ناحية أخرى.

يوم الأرض من تغير المناخ إلى سريلانكا.. التلوث والإرهاب يهددان العالم