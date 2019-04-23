عثرت إدارة مدرسة الثانوية الميكانيكية بمدينة بني سويف، اليوم، على جثة طالب، بجوار محطة الكهرباء بالمدرسة، في حالة تعفن وعليها آثار حروق بالوجه.

وانتقلت إدارة البحث الجنائي إلى مدرسة الصناعات الميكانيكية لمعاينة الجثة، وبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء أشرف عزالعرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف، بورود بلاغ من إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بعثورهم على جثة لطالب بالقرب من محطة محولات الكهرباء بمدرسة الصناعات الميكانيكية بمدينة بني سويف.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطالب يدعى "ج. أ. ع" 17 سنة، ووجود آثار حروق بالوجه، وأن الجثة في حالة تعفن.

وقال مصدر داخل مديرية التربية والتعليم، إنه يبدو أن المتوفى تعرض للصعق داخل محطة محولات الكهرباء بالمدرسة، ما أدى إلى وفاته، متابعا: "أعتقد أن الوفاة منذ عدة أيام نظرا لوجود الجثة في حالة تعفن".