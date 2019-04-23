أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.
وجاءت النتيجة كالتالي:
- عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.
- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%.
- عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.
- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.
- عدد الرافضين 2945680، بنسبة 11.17%.
وأضاف لاشين أن التعديلات الدستورية أصبحت نافذة بعد موافقة الشعب عليها.