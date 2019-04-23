أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.

- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%.

- عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.

- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.

- عدد الرافضين 2945680، بنسبة 11.17%.

وأضاف لاشين أن التعديلات الدستورية أصبحت نافذة بعد موافقة الشعب عليها.