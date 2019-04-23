أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الموافقة على التعديلات الدستورية في مؤتمر صحفي مساء اليوم.

اقرأ النسبة الكاملة.. إعلان نتيجة الاستفتاء: 88.8% موافقة و11.1% رفض

وأغُلقت صناديق الاقتراع، أمس، في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وبدأت عمليات فرز بطاقات التصويت، وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.