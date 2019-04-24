عضو بـ"الوطنية للانتخابات" يشكر القضاة والجيش والشرطة

وجه المستشار محمد عبد الواحد، عضو الأمانة الفنية بالجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر للقضاة رؤساء اللجان العامة والفرعية الذين اشرفوا على استفتاء التعديلات الدستورية.

وقال "عبدالواحد" في تصريحات لـ"الوطن" إن القضاة تحملوا مشقة وعناء الإشراف على الاستفتاء على مدار 3 أيام متواصلة، مؤكدا أن قضاة مصر على عهدهم دائما بالشعب المصري، يؤدون رسالتهم على منصاتهم العالية بالعدل، ويقفون خلف وطنهم حينما يناديهم للإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.

كما وجه المستشار محمد عبد الواحد الشكر لرجال القوات المسلحة والشرطة في تأمين العملية الانتخابية، والذى ساهم بشكل كبير فى طمأنة الناخبين على النزول والمشاركة فى الاستفتاء وممارسة حقهم الدستوري دون أي معوقات.

كما وجه الشكر للشعب المصري على دحره دعوات المقاطعة والمشاركة بشكل كبير في الاستفتاء.