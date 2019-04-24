أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموافقة 88.83% ورفض 11.17%، موضحا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا داخل مصر وخارجها.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد لإعلان نتائج الاستفتاء، وجه لاشين الشكر لذوي الاحتياجات الخاصة لحرصهم على المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.

قال أحمد رأفت إن الشكر الذي وجهه المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لذوي الاحتياجات الخاصة خير دليل على تقدير الدولة لمتحدي الإعاقة، مشيرا إلى أنه سعيد بتصويته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة في مصر الجديدة، وهي اللجنة ذاتها التي أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته فيها.

وأضاف رأفت في اتصال لـ"الوطن": "مارست حقي الديمقراطي الذي كفله الدستور لي، واتجهت إلى لجنة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقيد بها اسمي، ومنذ دخولي اللجنة وجدت المساعدة من أفراد القوات المسلحة والشرطة، وأشعروني بالأمان وقدموا لي يد المساعدة، وطالبوا المشرفين بأنّ أصوت من أمام اللجنة، وحضر المستشار لإحضار بطاقة الاقتراع، فشكرتهم وطلبت منهم مساعدتي في الصعود إلى اللجنة، كي أشعر أنّني مثل الآخرين وغير مختلف عنهم، فتسابقوا لمساعدتي وحملوني بالكرسي إلى داخل لجنة التصويت".

بينما قال أحمد ناجي، إن المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطني يجب على الكل المشاركة فيه، موضحا أن المسؤولين وفروا كل الإمكانيات من أجل مشاركة جميع طوائف الشعب.

وأضاف ناجي لـ"الوطن"، أنه سعد جدا بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات موضحا أنه بهذا القرار يحصل على المكفوفين حق من حقوقهم وهو التصويت بحريتهم وبمفردهم على الاستفتاء.

وأكد أنه ينشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي المبادرة المصرية بطبع بطاقات الاقتراع بطريقة برايل لإتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات تأدية واجبهم الدستوري جنبا إلى جنب مع الأسوياء.