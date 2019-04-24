عضو بـ"القضاة": الاستفتاء على الدستور كان أفضل من الاستحقاقات السابقة

قال المستشار عبدالستار إمام، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن خروج 44% من الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يعبر عن تحسن الوعي السياسي لدى الشعب المصري.

وأضاف "إمام"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، كان أفضل من الاستحقاقات السياسية السابقة.

وأشار عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إلى أن التخوفات الخاصة بالهيئات القضائية حول التعديلات الدستورية انتهت تمامًا بعد جلسات الحوار المجتمعي.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- عدد المصوتين في الاستفتاء 27193593 ناخبا من إجمالي 61344503 مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة 44.33%.

- عدد الأصوات الصحيحة 26362421، بنسبة 96.94%.

- عدد الأصوات باطلة 831172، بنسبة 3.06%.

- عدد الموافقين 23416741، بنسبة 88.83%.

- عدد الرافضين 2945680، بنسبة 11.17%.

وأنهى المصريون في الخارج والداخل تصويتهم يومي الأحد والاثنين (21 و22 أبريل) على التوالي، وسط تأمين كثيف من رجال الجيش والشرطة وإقبال كبير من المواطنين شهدته اللجان المخصصة على مدار أيام الاستحقاق الـ3، والتي بدأت بالخارج، منذ الجمعة (19)، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة، وبالداخل، السبت (20) من الشهر الجاري، من خلال 368 لجنة عامة، و13 ألفا و919 فرعية.

وبدأت عملية الفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت (التاسعة من مساء أول أمس) في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات المُصرَّح لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم دمجت "الهيئة الوطنية" نتيجة التصويت بالخارج، والتي كانت قد تسلمتها من وزارة الخارجية مساء الاثنين.