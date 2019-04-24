زلزال بقوة 1.6 درجة يضرب ولاية "أروناتشال براديش" الهندية

ضرب زلزال بقوة 1,6 درجة ولاية "أروناتشال براديش" شمال شرق الهند، دون أن ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية القوية، وفقا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم.

وقالت الهيئة الأمريكية، حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 40 كيلومترا، جنوب شرق منطقة "ألونج"، وعلى بعد 180 كيلومترا، جنوب غرب عاصمة الولاية مدينة "يتاناجار".

يذكر أن، الخميس الماضي، أعلنت السلطات الهندية مصرع 60 شخصا، بسبب الحوادث المرتبطة بالأمطار والعواصف الرعدية والصواعق بأنحاء البلاد، وذكرت قناة "دي دي نيوز" الهندية، أن 25 شخصا، لقوا مصرعهم بولاية "راجستان"، فيما أكدت الشرطة بولاية "ماديا براديش" وقوع 22 حالة وفاة.