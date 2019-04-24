انعقاد "عمومية مستخلصي الجمارك" في الإسكندرية.. السبت

تعقد نقابة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، يوم السبت القادم، جمعيتها العمومية السنوية، طبقا للائحة النقابة التي تنص على عقدها خلال الأشهر الـ 4 الأولى من كل عام.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية عرض زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة من 9 إلى 15 عضوا من خلال التعيين لحين نهاية فترة المجلس الحالي التي تنتهي في 2021.

وتقر الجمعية العمومية خلال إنعقادها قرارت المجلس السابقة وعلى رأسها انتقال رئاسة النقابة بشكل رسمي من مدحت حبش النقيب السابق الفائز بمنصب رئيس شعبة المستخلصين إلى محمد العرجاوي، كما تقر الجمعية لائحة النشاط والميزانية.

وتتولى لجنة تم تشكيلها لتلقي مطالب أعضاء الجمعية العمومية الذي يصل عددهم إلى 420 عضوا، وتبحث تلك المطالب تمهيدا لوضعها على جدول أعمال الجمعية العمومية.