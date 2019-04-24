شهد اليوم الأربعاء، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية فعاليات المؤتمر العلمي الأول لمستشفى صدر شبين الكوم، بقاعة المؤتمرات بفندق جامعة المنوفية، بحضور الدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة والدكتور حسين ندا نقيب الأطباء والدكتور أسامة منصور مدير مستشفى صدر شبين الكوم ورئيس المؤتمر والدكتور عامر سالمان مدير إدارة الأمراض الصدرية بالمحافظة واللجنة العلمية وعدد من أستاذة الجامعات.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، فيما تم عرض فيديو توضيحي عن مستشفى صدر شبين الكوم متضمن الأقسام المختلفة والداخلية والخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفى.

وفي كلمته رحب وكيل وزارة الصحة بالحضور معرباً سعادته بمشاركة محافظ المنوفية أولى فاعليات المؤتمر والذي يهدف لتنمية الشباب والأطباء ومعرفة أحدث الأساليب الطبية والوقائية المعمول بها عالمياً في مجال الطب.

كما أشار مدير مستشفى صدر شبين الكوم أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار اليوم العالمي لمكافحة الدرن، ويهدف لمعرفة الجديد في الأمراض الصدرية من النواحي التشخيصية والعلاجية، كما يتناول المؤتمر عدة محاور عليمة ومنها محور الالتهابات الرئوية وأنواعها الغير عادية والسدة الرئوية ومحور مكافحة الدرن وعرض حالتين نادرتين كما يتناول المؤتمر محور مخاطر مرض الدرن وطرق علاجه وكذا معرفة الجديد في اكتشاف أمرض الدرن بجهاز جين إكسبرت ويعد من أفضل الأجهزة الحديثة في العالم.

هذا وأوضح مدير إدارة الأمراض الصدرية بالمحافظة على أن اليوم العالمي لمكافحة الدرن في يوم 24 مارس من كل عام يأتي لإذكاء مستوى الوعي بما يمثله الدرن من عبء هائل على مستوى العالم وكذا تسليط الضوء على الجهود العالمية المبذولة تحت شعار "استراتيجية القضاء على الدرن" وتحقيق مظلة أهداف التنمية المستدامة للقضاء على وباء الدرن بحلول عام 2030.

من جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته لمشاركته تلك المؤتمر العلمي الذي يقوم على إثراء ترسيخ مفهوم الوقاية والتوعية بخطورة المرض وطرح أحدث الأساليب الطبية، موضحاً أن الأمراض الصدرية من أبرز المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير وأن الدولة تولى اهتماما كبيراً بقطاعي الصحة والتعليم فهما قاطرتا التنمية ودورهم في بناء المواطن المصري.

مشيراً إلى أهمية دور الطبيب في المجتمع فضلاً عن تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. مؤكداً حرصه على توفير كافة أنواع الدعم للمنظومة الصحية للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام المؤتمر كرم محافظ المنوفية عدداً من المتميزين في مجال مكافحة الدرن بالمحافظة، فيما أهدى وكيل وزارة الصحة درع المؤتمر لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته المبذولة في قطاع الصحة، وتم تبادل الدروع بين الحضور.