جامعة بني سويف تعلن الأحد إجازة

أعلن الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن منح الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إجازة الأحد المقبل، لتشهد الجامعة فترة إجازة متواصلة تبدأ غدًا الخميس 25 أبريل وتمتد حتى الإثنين 29 أبريل.

جاء ذلك خلال ترأس حسن مجلس الجامعة اليوم، على أن يستأنف الدراسة والعمل بالجامعة يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، تزامناً مع ما تشهده مصر من الاحتفال بعدد من المناسبات المتتالية، على أن لا يسمح بالأجازات بعد هذا التاريخ وحتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن أيام الأجازة المتوالية تتضمن عطلة رسمية غداً الخميس بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، يعقبه يومي الجمعة والسبت العطلة الأسبوعية، ثم الأحد 27 أبريل إجازة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، والذي سوف يشهد تطبيق الإجازة على جميع الطلاب والعاملين بالجامعة، كما يأتي احتفال مصر بعيد شم النسيم يوم الإثنين 29 أبريل، وهو عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة.