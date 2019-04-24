"الصحة": الكشف على 13 ألف لاجئ ضمن "100 مليون صحة"

أعلن الدكتور جلال الشيشيني نائب مدير حملة "100 مليون صحة"، فحص 13 ألف لاجئ، ضمن مبادرة الرئيس "100 مليون صحة" للكشف على اللاجئين في مصر.

وقال نائب مدير حملة "100 مليون صحة"، إن الجنسيات التي جرى مسحها كانت من دول سوريا وفلسطين، والمغرب، والسودان، وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

أكثر من 300 فريق طبي شاركوا في المبادرة

وأضاف أن عدد الفرق الطبية التي شاركت في الكشف على اللاجئين وصل إلى أكثر من 300 فريق طبي.

وأكدت مصادر حكومية مسرولة، إن إثيوبيا ستكون من إحدى الدول الأربعة التي ستفتتح مصر فيها مراكز علاج من مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع "فيروس سي"، وهي "السودان، إثيوبيا، الصومال، وتشاد".