افتتح اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان" بساحة المسجد الإبراهيمي بالميدان بمدينة دسوق لمحاربة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق بالتزامن مع قرب حلول الشهر المبارك.

وأكد أن المعروضات في معرض أهلاً رمضان أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، ولتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، مقدماً التهنئة لأبناء وأهالي مركز ومدينة دسوق بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد يونس، أمين عام الغرفة التجارية ورئيس لجنة المعارض، ونواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء القرى، ومندوبي الشركات والتجار المشاركين في المعرض، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة دسوق.

تفقد رئيس المركز والمدينة، المعرض للتأكد من نسبة التخفيضات المقدمة والتي بلغت 25%، وجودة المنتجات والسلع المقدمة للمواطنين.