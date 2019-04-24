قال علاء شلبي مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنّ الثورات فعل عظيم والجميع متفق على ذلك، لكن بعضها قد يتحول إلى مسارات مزعجة وخطيرة، موضحا أنّ المنظمة لديها تحليل راسخ منذ العام 2012 لتلك النقطة.

وأضاف شلبي خلال كلمته في جلسة عن الحريات العامة في البلدان العربية والأفريقية، ضمن فعاليات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنّ المنظمة ذكرت في تحليلها أنّ الحكومات العربية يجب أنّ تسمع جيدا، أنّ مطلب الشعوب تحوّل من الإصلاح إلى التغيير.

وتابع مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان: "كان لدينا أمل في أنّ يُسمع هذا الصوت ويؤخذ في الاعتبار، لكن يبدو أنّه لم يكن هناك وقت كاف أو آذان صاغية في ذلك الوقت".