وضع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، حجر الأساس لمشروع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بقرية الأشراف البحرية ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى جنوب الصعيد.

جاء ذلك بحضور محمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب، والمهندس جمال الحسيني رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ومسؤولي الشركة المنفذة للمشروع والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح الهجان، أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 460 مليون جنيه.

تقع محطة المعالجة على مساحة 245 فدانا، بطاقة استيعابية تصل إلى 29 ألف م3/ يوم وتبلغ تكلفتها 272 مليون و532 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المشروع سيخدم أكثر من 130 ألف نسمة من أهالي قرى شمال مدينة قنا والبالغ عددها 7 قرى.

وذكر أن المحطة تتكون من عدد (4 أحواض لاهوائي – 4 أحواض ترددي – 16 حوض إنضاج – 2 حوض تخزين حمأة) ومن المقرر عمل توسعات مستقبلية بالمحطة لتصل قدرتها الاستيعابية إلى 40 ألف م3/ يوم.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن حزمة المشروعات التي يجرى تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا من البنك الدولي والتي تشمل أيضا مشروعات في قطاع مياه الشرب وتطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتيسير الإجراءات على المواطنين وإنشاء تكتلات صناعية تنافسية وتطوير المناطق الصناعية.