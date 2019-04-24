تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
اقتصاد
فن وثقافة
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
محافظ قنا: مليار و180 مليون جنيه لمشروعات الصرف هذا العام
اشتباكات بين "داعش وطالبان" للسيطرة على مناطق بشرق أفغانستان
"اعرفني تقبلني".. مبادرة لتشغيل ذوي القدرات في السياحة بالبحر الأحمر
ضبط 3 مزاعين من أسرة واحدة قتلوا شاب بسبب سرقة "حمار" في المنيا
محافظ كفر الشيخ يأمر بمصادرة المعدات المستخدمة في البناء المخالف
"تعليم الغربية"يكرم الفائزين بالمركز الأول في مسابقة "إنتاج الأغذية"
اختيارات الوطن
يشارك به السيسي.. منتدى الحزام والطريق في الصين يجذب استثمارات العالم
محمد صلاح والمسلسلات.. من ربع رومي إلى Game of thrones
"تُمنح لأول مرة".. ما هي جائزة مانديلا المرشح لها مدير 100 مليون صحة؟
من الرهبنة إلى الإعدام.. القصة الكاملة لقضية مقتل رئيس دير أبومقار
بعد صورة صلاح مع البيتزا.. متى يمكن للرياضيين تناول الوجبات السريعة؟
"شارك بفنك".. مبادرة طلاب جامعة القناة لتجميل "الإسماعيلية الجديدة"
الأكثر قراءة
الإبراشي: عدد الأصوات الرافضة للتعديلات الدستورية يحمل رسالة مهمة
رضا عبدالعال: "أقوى حاجة في مصر النادي الأهلي.. بيعمل اللي هو عايزه"
عاجل| انفجار في أحد دور السينما بالعاصمة السريلانكية كولومبو
بالصور| تكريم سمية الخشاب من "سينما الشباب والأفلام القصيرة" في سوريا
موسى مصطفى موسى: "مكانش فيه داعي نعمل انتخابات رئاسية في 2022"
عزل 19 راكبا بمطار القاهرة بسبب الحمى الصفراء
حظك اليوم الأربعاء 24-4-2019 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي
لأول مرة منذ 14 عاماً.. «السيسى» يعيد تشكيل هيئة الأوقاف الأرثوذكسية
حظك اليوم الأربعاء 24-4-2019 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي
محمود حميدة يحكي عن أخطر مشاهد "شمس الزناتي": "كنت هموت"
عاجل