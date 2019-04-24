ضبط 3 مزاعين من أسرة واحدة قتلوا شاب بسبب سرقة "حمار" في المنيا

ألقت إدارة البحث الجنائي في المنيا، اليوم، القبض علي 3 مزارعين بينهم فلاح ونجله، لتورطهم في قتل شاب والتخلص من جثته بإلقائها في مصرف، بسبب سرقة حمار بإحدي قري مركز ملوي.

كان اللواء مجدي عامر مدير الأمن، تلقي إخطارا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بالعثور علي جثة لشاب بجوار مصرف الديروطية بمركزملوي.

بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، والعقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي، ومعاونة الأول الرائد أحمد رأفت، توصلت التحريات أن الجثة لشخص يدعي "م.م" 40 عاما، والمتهمين بقتله هم: "ص.م" 51 عاما فلاح، ونجلة "ح.ص" 25 عاما فلاح، وابن شقيق الأول "م.س" 25 عاما فلاح.

وأفادت التحريات الأولية، أن الدافع وراء الجريمة، قيام المجني علية بسرقة حمار ملك المتهمين ومماطلتة في إعادتة لهم منذ أن سرقه في شهر فبراير الماضي، مما آثار حفيظتهم، وحينما التقوا به عزموا علي تعنيفه وضربه بالشوم ليعترف عن مكان الحمار الذي سرقه، فلفظ أنفاسه الأخيرة وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط الجناة وتحرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.