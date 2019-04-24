تقدم عمرو نبيل، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، باستقالته بسبب اعتداء حارس الزمالك، ومصطفى ميلا، عامل غرفة الملابس، ومحمد عبدالغني، مدافع الزمالك، وأحمد زاهر إداري الفريق، ومحمد عيد طبيب الفريق على مصور جريدة المصري اليوم عبدالرحمن جمال بعد لقاء بيراميدز مساء أمس.

ونصت الاستقالة على الآتي: "الزملاء الكرام بعد ما يقرب من عامين شرفت فيها برئاسة شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، وأشهد الله أني عملت خلالها جاهدًا للحفاظ على كرامة المهنة وحقوق المصورين الصحفيين والارتقاء بمهاراتهم الفنية وتشجيع المتميزين محليا وعالميا والتأكيد على احترام المبادئ والأخلاقيات.

والآن ولأسباب مختلفة أجدني غير قادر على الاستمرار في موقعي وتحمل هذه الأمانة بما يرضي ضميري.

ولذلك أعلن استقالتي كرئيس شعبة المصورين الصحفيين على ان يتولى الزميل مجدي إبراهيم نائب رئيس الشعبة المسؤولية إلى حين إجراء انتخابات بعد التنسيق مع النقابة.