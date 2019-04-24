نتيجة الاستفتاء وترتيب الدوري ومباراة الزمالك.. أبرز تريندات "جوجل"

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ترتيب الدوري المصري

قفز فريق بيراميدز للمركز الأول، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه على الزمالك بهدف دون رد في المباراة، التي جمعت الفريقين، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ26.

وبعد انتهاء مباراة بيراميدز والزمالك، جاء ترتيب جدول الدوري المصري، على النحو التالي:

ترتيب جدول الدوري المصري بيراميدز في الصدارة.. الزمالك وصيفًا.. والأهلي ثالثًا

مباراة الزمالك

طلب رئيس نادي الزمالك من نجله أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، تأجيل المفاوضات بشأن تجديد تعاقد المدير الفنى الفترة المقبلة لحين الانتهاء من مباراتَى الفريق فى نصف نهائى الكونفيدرالية، حيث ينتهى عقد جروس الحالى مع النادى يوم 26 مايو المقبل، ويرتبط الفريق قبله وبعده بمباريات مهمة فى أكثر من بطولة، حيث يسعى أمير مرتضى بشتى الطرق لتجديد التعاقد مع جروس، ويتواصل مع وكيل أعمال المدرب، وطالبه بتجهيز العقود تمهيداً للتوقيع خلال الفترة المقبلة.

رئيس الزمالك يطلب من نجله تأجيل التفاوض على التعاقد مع مدرب جديد

تحفيز «كهربا» بمكافأة مالية استثنائية.. «جروس» يطلب تأجيل مواجهة الإنتاج.. الفريق راحة اليوم.. و«صيام» ضمن موسم الصفقات

منح السويسرى جروس، المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم عقب مواجهة بيراميدز أمس فى الدورى، وسيعود الفريق لتدريباته غداً على ملعب النادى بميت عقبة استعداداً لمباراة ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر لها الأحد المقبل فى القاهرة.

الزمالك يُلهب حماس لاعبيه بـ200 ألف جنيه و50 ألف مشجع لمواصلة الكونفدرالية

عقد أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، جلسة مع محمود عبدالمنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، وحفّزه بصرف مكافأة مالية استثنائية له حال التألق فى مباراة ذهاب نصف نهائى الكونفيدرالية، كما وعد أمير اللاعب بـ50 ألف جنيه من جيبه الخاص حال التأهل الأفريقى.

أمير مرتضى يحفز كهربا بـ50 ألف جنيه للتأهل لنهائي الكونفدرالية

نتيجة الاستفتاء

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية بموافقة 88.83% ورفض 11.17%.

وقال "لاشين" خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء 27 مليون و193 ألف و593 ناخبا داخل مصر وخارجها، من أصل 61 مليون و344 ألف و503 ناخبا، بنسبة مشاركة 44.33%.

وأضاف أن عدد الأصوات الصحيحة 26 مليون 362 ألف 421 صوتا بنسبة 96.94%، أما الباطلة بلغت 831 ألف و172 صوتًا بنسبة 3.06%.

عاجل إعلان نتيجة الاستفتاء: 88.8% موافقة و11.1% رفض