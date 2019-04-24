فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على شخصين و3 كيانات مرتبطة بميليشيا جماعة "حزب الله" اللبنانية، وفقا لما أذاعته قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها منذ قليل.