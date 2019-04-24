شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، توقيع اتفاقية تقديم خدمات بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وشركة «وارنر» الأمريكية العالمية للاستشارات. ووقّع العقد عن «القابضة»، الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة، وعن الجانب الأمريكى، قسطنطين رابتيس، رئيس «وارنر».

وقالت الوزارة فى بيان، اليوم، إنه «بمقتضى الاتفاقية، تقوم شركة وارنر بتقديم الدعم والمشورة وتخطيط المهام والأنشطة، ورصد وتقييم وتقدم الأعمال خلال تنفيذ الخطة التى تبلغ عامين، تبدأ من أول مايو المقبل، عن طريق إمداد الشركة القابضة بفريق عمل من المتخصصين فى المجالات الفنية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق والمبيعات والموارد البشرية، كما سيقوم الاستشارى بتحديث دراسات الجدوى التى سبق إعدادها وفقاً لآخر التطورات ومراجعة المواصفات الفنية للآلات المطلوب استيرادها من الخارج والمساعدة الفنية لتشغيل الآلات، وإنشاء أنظمة رقابة الجودة».

وتشمل الاتفاقية أيضاً، بحسب البيان، قيام الاستشارى بالإشراف على مركز تدريب مركزى ووضع البرامج التدريبية للعاملين وقيادتهم.

يذكر أن «وارنر» العالمية هى الشركة التى قامت بإعداد دراسات تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وتضم شركات الغزل والنسيج، التابعة للقابضة للغزل، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، 23 شركة تستهدف الوزارة تطويرها إلى جانب تخفيض عدد المحالج التابعة من 25 إلى 11 محلجاً، وجارٍ الانتهاء من محلج جديد فى محافظة الفيوم لافتتاحه خلال أيام.