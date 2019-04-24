يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، فى العاصمة الصينية بكين، التى تبدأ، غداً، تلبيةً لدعوة الرئيس الصينى «تشى جين بينج»، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، إن مشاركة الرئيس تأتى لأهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولى، وحرص مصر على التفاعل معها، باعتبارنا من الشركاء المحوريين للصين بالمبادرة، واستناداً إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلاً عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر من أهمية للمبادرة، مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.

الرئيس يلتقى نظيره الصينى ومجتمع الأعمال.. وعدداً من رؤساء الدول الحكومات للتشاور حول قضايا إقليمية ودولية

وأضاف «راضى»: «تأتى المشاركة اتساقاً مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية، وفقاً لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلاً عن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمع بين مصر والصين». وتشهد الزيارة مباحثات قمة بين الرئيس المصرى والصينى، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائى حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما يعقد «السيسى» لقاءات مع عدد من المسئولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصينى، لمناقشة سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويلتقى على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث سبل التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر أمس. وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء لشهداء مصر الأبرار.

وتوجَّه «السيسى» إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليلاً من الزهور وقرأ الفاتحة ترحُّماً على روحه الطاهرة.

وصافح الرئيس قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، فى نهاية الاحتفال، إضافة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء.

فى سياق آخر، أعلنت وزارة القوى العاملة أن الرئيس سيشهد الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة عيد العمال، نهاية الشهر الجارى، وتتضمن الاحتفالية تكريم 10 من قدامى النقابيين، ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، ومنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلاً عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بالوزارة، كما يوجه الرئيس كلمة لعمال مصر، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج، بحسب الوزارة.