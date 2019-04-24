صور| السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة عيد تحرير سيناء، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها.