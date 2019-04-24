كعادته، يستغل علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" في نشر فيديوهات قديمة لوالده أثناء حديثه في بعض المواقف والأعياد الرسمية، رغم مرور سنوات طويلة على حدوثها، ونسيانها، ليصبح "علاء" الشخص الوحيد الذي يتذكر والده.

وبمناسبة عيد تحرير سيناء، نشر علاء اليوم، مقطع فيديو، يتضمن كلمة ألقاها والده للشعب في عام 2010 بتلك المناسبة، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وقال علاء في التدوينة: "كلمة الرئيس الأسبق مبارك بمناسبة عيد تحرير سيناء، أبريل 2010، ولوالدي ربنا يحفظك ويديم عليك الصحة".

وتحتفل مصر، غدا الخميس، 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لعيد تحرير سيناء، الذي شهد تتويج لمعركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتي استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء في مفاوضات السلام، حتى جرت استعادة كل شبر من أرض سيناء.