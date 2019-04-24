قال اللواء ناجي شهود أحد أبطال حرب أكتوبر والخبير العسكري، إن عندما يذكر في الإعلام مصطلح "جيل أكتوبر" فالمقصود به الشعب المصري كله في هذا الوقت، والقوات المسلحة كانت بمثابة الذراع والدرع الذي ينفذ أوامر هذا الشعب، مشيرا إلى أن الفنانين الراحلين عبدالحليم حافظ وأم كلثوم أقاموا العديد من الحفلات في أوروبا وخصصوا إيراداتها لتدعيم الجيش.

ووجه "شهود"، خلال استضافته في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الأربعاء، التحية لشهداء مصر في كل الحروب على تضحياتهم الغالية من أجل الوطن، متابعا: "جيل أكتوبر لن ينتهي، ومهمتنا نقل الخبرات لكل الأجيال اللي جاية".

وتحتفل الدولة المصرية غدا الخميس 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، حيث يعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء